Temptation Island diretta quinta puntata

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Penultimo appuntamento, in onda eccezionalmente di mercoledì, per il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste dell’undicesima edizione dicondotta da Filippo Bisciglia. E qui su DavideMaggio.it scatta dunque il liveblogging, per seguire e aggiornarvi inminuto per minuto su tutto ciò che accade nel reality show estivo di Canale 5. AnticipazioniPrima di tutto gli occhi saranno puntati sulla coppia formata da Luca Bad e Gaia Vimercati: stupito dalle parole che la ragazza ha pronunciato nei suoi riguardi, l’uomo ha chiesto infatti a Filippo di ricorrere al falò di confronto immediato anticipato. Gaia si presenterà? Intanto, un colpo di scena attende anche Lino Giuliano e Alessia Pascarella, che la scorsa settimana hanno deciso di interrompere la loro relazione.