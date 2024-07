Stretta sui cantieri patente a crediti sospesa con infortuni mortali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La, che entrerà in vigore dal prossimo primo ottobre per ora nel settore dell’edilizia, andràin caso di incidentinei. La novità è in arrivo con il decreto attuativo illustrato dal ministero del Lavoro alle parti sociali, che rende operativo lo strumento messo in campo dal governo per rafforzare la sicurezza sul lavoro e contrastare gli. Con il decreto attuativo, che a breve sarà firmato dalla ministra Marina Calderone, scatta l’obbligatorietà, e non la sola possibilità come inizialmente previsto, della sospensione (fino a 12 mesi) dellain caso dio mortale per "colpa grave" dell’impresa. Lasarà richiesta da ottobre neitemporanei o mobili.