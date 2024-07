Sequestrato autodemolitore abusivo alla Magliana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CRONACA DI ROMA – Denunciato un 79enne per gestione illecita e violazioni ambientali Ieri mattina, gli agenti del gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale hannounin zona. Il responsabile, un uomo di 79 anni, è stato denunciato per la gestione illecita dell’attività. L’operazione è il risultato di diversi controlli che hanno portatochiusura dell’area di circa 6.000 metri quadri, con il sequestro di rottami di veicoli fuori uso, macchinari, attrezzi vari e scarti tipici dell’autodemolizione. La denuncia iniziale risalefine dello scorso anno, quando era stata ordinata la delocalizzazione dell’impianto, ma il gestore ha continuato l’attività illecita nonostante la proroga per la chiusura fosse terminata.