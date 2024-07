Se n’è andata Lia Guidotti moglie del professor Manzoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una vita insieme, anche dal punto di vista scientifico e dello studio. Questo sono stati ilFrancesco Antonio, il cui nome è legato indissolubilmente a quello del Rizzoli che lui contribuì a risanare negli anni Ottanta e sua, laessa Lia(era stata docente di Istologia all’Alma Mater). Lui se n’è andato nel settembre 2015, a 77 anni, lei lunedì sera, era nata nel 1938, nella sua abitazione di Bologna. L’università bolognese deve dire addio a un’altra importante figura del mondo accademico. "Liaha fatto coppia con ila Bologna, in Emilia-Romagna e a Roma come riflesso: erano una coppia scientifica, come è difficile che ne esistano – ricorda Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, amico personale dei coniugi –.