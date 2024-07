Scherma Cerioni | Consapevoli della nostra forza dovremo conquistarci tutto stoccata su stoccata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il settore del fioretto rappresenta una delle possibili miniere d’orospedizione olimpica italiana ai Giochi di Parigi 2024, anche grazie all’assenzaRussia, tuttavia la concorrenza resta di altissimo livello (sopratal maschile) e non sarà così semplice tornare sul gradino più alto del podio dopo gli zero ori di Tokyo 2021. Stefanoha fatto il puntosituazione a pochi giorni dall’inizio delle gare con in palio le medaglie. “Siamo pronti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, di qualità e in un clima di grande serenità. Partiamo carichi,ma sopratdel fatto che nessuno ci regalerà qualcosa., lottandosu