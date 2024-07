Sarzana le chitarre stregano la piazza Sul palco i virtuosi delle 6 corde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(La Spezia), 24 luglio 2024 – La seconda edizione non si è limitata soltanto a mantenere il livello altissimo dell’esordio ma, se possibile, lo ha ulteriormente incrementato. Sicuramente nel numero di spettatori presenti che hanno riempitoMatteotti. E’ stata una grande notte di rock, ricordi e viaggio nella musica italiana quella regalata dalla rassegna "Best of guitar". L’evento, che da anni gira l’Italia grazie all’idea di Max Muller, è stato trasferito anche ada Fabio Anicas, musicista e direttore della Live Music Academy di via Landinelli. La seconda edizione dello show al quale hanno partecipato 4 grandi chitarristi, in alcuni momenti dello spettacolo affiancati proprio da Anicas, è stato realizzato grazie al patrocinio e al contributo del Comune die alla collaborazione di Tubiplastic Srl e Cosme Spa. Musica, divertimento ma anche solidarietà.