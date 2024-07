Riforma del premierato sotto la lente della Commissione Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ladelfinisceladel report sullo stato di dirittoUe. "Con questa, non sarebbe più possibile per il PresidenteRepubblica trovare una maggioranza alternativa e/o nominare una persona esterna al Parlamento come Primo Ministro. Alcuni stakeholder hanno espresso preoccupazione per modifiche proposte all'attuale sistema di pesi e contrappesi istituzionali, nonché dubbi sul fatto che ciò possa portare maggiore stabilità", si legge nel paragrafo IV del "Country Report" dedicato all'Italia.