Presunti abusi sessuali durante casting con minorenni | arrestato 42enne

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Avrebbe adescato ragazze, anche giovanissime, su internet promettendo loro un futuro nel mondo della moda o dello spettacolo e offrendosi come agente con la prospettiva di curare la loro immagine attraverso un book fotografico. Un uomo di 42 anni è finito in carcere per pornografia minorile, violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico. A scoprire glisono stati gli agenti della squadra mobile di Cagliari che hannoilresidente nel Cagliaritano.