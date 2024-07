Napoli Secondigliano | vittima di un agguato trovata con la droga

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024): L’uomo è a disposizione dell’Autorità giudiziaria, ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale del Mare È finito in ospedale dopo che era statodi unper motivi ancora da chiarire. Tra un po’, dopo un periodo di osservazione, andrà in carcere. Parliamo di A. S. e ci riferiamo quindi al 34enne proprietario del calzaturificio di via Aspromonte 41 a. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri diI carabinieri della locale stazione insieme ai militari del nucleo operativo della compagniaStella hanno avviato le indagini quando ieri, verso le 11:30, una persona aveva sparato al commerciante colpendolo all’addome. L’attività investigativa doveva ricostruire quegli attimi e soprattutto comprenderne il movente.