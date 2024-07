Napoli-Kvara ampia distanza per il rinnovo | parti al lavoro per trovare la quadra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo aver effettuato diversi colpi in entrata illavora per blindare il suo gioiello più lucente, Kvichatskhelia. Illavora non solo in entrata e in uscita ma anche per risolvere le questione interne più spinose, la società vuole accontentare Conte anche in queste richieste e ora una delle grane più complicate – risolta la questione Di Lorenzo – riguarda la stella georgiana Kvichatskhelia. Ilnon ha mai adeguato il contratto del talento azzurro, nonostante il premio da MVP e il ruolo decisivo nell’annata dello scudetto. Non si dice, ma in molti lo pensano che anche questi motivi abbiano inciso nell’ultima traumatica annata e ora ilvuole blindare e chiudere cosi le porte alle sirene francesi del PSG, che sogna Kvicha per il post Mbappe.