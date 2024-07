Montemarciano celebra la Liberazione con una cena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Centro storico pieno, domenica sera a a, per lain piazza organizzata dalle associazioni del territorio con il patrocinio del Comune, in occasione dell’anniversario delladidal nazifascismo, il 21 luglio 1944. Oltre 200 i partecipanti che hanno preso posto ai tavoli allestiti dai volontari lungo la centralissima via Falcinelli. I commensali, organizzati in gruppi, hanno ciascuno portato il proprio contributo alla, condividendo pietanze varie, dolci e chiacchiere, per "raccontare, conoscersi, ricordare", come recita lo slogan dell’appuntamento.