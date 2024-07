Minori stranieri qui c’è il record di arrivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Modena, dopo Udine, è la seconda realtà italiana con il più alto numero dinon accompagnati: questo vuol dire che c’è qualcuno che li fa arrivare qua e per un motivo. Il Pd si difende affermando che è lo Stato che sceglie la destinazione ma non credo sia così: chi li fa arrivare a Modena è perchè sa che qua usciranno facilmente dal circuito per poi finire nel giro della droga. Sfido le cooperative a riferire che fine facciano molti di questiuna volta che si allontanano dal percorso di accoglienza". Così il consigliere di FI Piergiulio Giacobazzi interviene sul delicato tema deinon accompagnati dopo che, nei giorni scorsi, ha interrogato in merito l’Amministrazione, facendo presente come il numero di Msna accolti a Modena e presi in carico dal Comune abbia registrato, negli ultimi anni, un netto incremento.