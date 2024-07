Metro A agosto di fuoco | la tratta Termini-Battistina sostituita da bus

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – Approfittando della diminuzione dei flussi passeggeri che porta ad una riduzione di circa il 70% della domanda di trasporto, Atac intensificherà i lavori sullaA adper svolgere lavorazioni complesse che richiedono una continuità di intervento non compatibile con le normali chiusure serali. In particolare, su una parte del tracciato, sarà installato il nuovo tipo di armamento “Ballast-less” al posto di traverse e pietrisco e saranno migliorate le impermeabilizzazioni delle banchine nelle stazioni oggetto di restyling. Dal 10 al 25il servizio sulla linea A trae Battistini sarà sostituito da bus, resterà regolare il servizio sulla-Anagnina, dove resta la chiusura serale anticipata per lavori alle 21, da domenica a giovedì, e l’orario normale fino all’1:30 il venerdì e il sabato.