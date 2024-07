Mercato Roma | all-in su Soulé Dahl potrebbe arrivare in settimana Pagano verso la B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 - Lasbatte in amichevole contro il Kosice per 1-1, con la rete di Pisilli a pareggiare il vantaggio avversario, ma non per questo viene fermata invece negli uffici quando si tratta di concludere trattative di calcio. Nella giornata odierna infatti si sarebbero intensificati i colloqui con la Juventus per chiudere la trattativa che porterebbe Matiassulla sponda giallorossa del Tevere. Stando a quanto trapela dall'interno di Trigoria, dopo aver ricevuto dei no per le prime due offerte presentate ai bianconeri, la formazione di proprietà della famiglia Friedkin sarebbe disposta ad alzare ulteriormente l'asticella delle offerte per consegnare il giocatore agli ordini di Daniele De Rossi.