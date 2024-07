LIVE Bellucci-Mannarino 7-6 4-6 ATP Atlanta 2024 in DIRETTA | si va al terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 SET! Non rimane in campo il recupero in pallonetto dell’azzurro, il francese conquista con più fatica del previsto il secondo parziale. V-40 Gran scambio, ne esce vincentecon una palla corta di dritto perfetta. Ennesimo set point per il transalpino. 40-40 Errore con il dritto per, c’è ancora vita per. V-40 Ace, sesto set point per il francese. 40-40 Doppio fallo, si va ai vantaggi. 40-30 Vola via il dritto del francese, c’è ancora un set point da annullare. 40-15 Non passa il dritto di, due set point. 30-15 Passante lungolinea di rovescio vincente per l’azzurro. 30-0 Ace. 15-0 A segno con la volee di rovescio. 4-5 GAME! Servizio e dritto vincente per l’azzurro che rimane in vita in questo secondo parziale.