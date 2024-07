Le speranze di Thomas Benetti Il versiliese in testa alla classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo il terzo round di gare del campionato italiano Aprilia sport production, il motociclistaè ancora incon otto punti di vantaggio sul secondo. E ora il titolo per il campionato è una sfida a due, fra Tommy (89 punti) e Marco Da Rold. L’ultima giornata di gare è andata in scena all’Autodromo di Modena dove il centauro quindicenne di Stazzema ha conquistato prima un terzo posto e poi un quarto posto, correndo però sempre con molti problemisua Aprilia 250 quattro tempi. "Nella gara 1ha corso bene - spiegano dal suo team della Full gas racing team - arrivando secondo. Ma a causa di una penalità per trak limits è finito terzo". Ovveroin un’occasione è finito oltre i limiti della pista, nella striscia verde, incorrendo in una penalità.