Landfill Mining la Provincia di Caserta presenta il progetto di riqualificazione delle discariche Maruzzella I e II

(Di mercoledì 24 luglio 2024). Venerdì 26 luglio, alle ore 12, presso la Sala Giunta delladi(3° piano sede via S. Lubich, 6 – area ex Saint Gobain), si svolgerà lazione deldi “” che interesserà l’intera areadiI e II del Comune di San Tammaro. Il(LFM) è l’attività finalizzata alla rimozione di vecchi lotti di discarica (con possibilità di recupero dei rifiuti) per la successiva ricostruzione, nello stesso luogo e previo adeguamento dei presidi ambientali, di nuovo sito con caratteristiche costruttive in linea con le più recenti normative in materia. Allazione, alla quale saranno benvenuti i giornalisti, con il presidente dellaGiorgio Magliocca parteciperanno il dirigente del Settore Ambiente Gianni Solino ed il coordinatore scientifico delGiovanni Perillo.