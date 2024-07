La Zanzara chiude i battenti l’annuncio di David Parenzo preoccupa i fan

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Oggi “La. Ultima puntata, poi si torna (forse) a settembre”. Queste le parole disu X che hannoto, e non poco, i fan del programma radiofonico condotto insieme a Giuseppe Cruciani su Radio 24. Parole che arrivano insieme allo stop a sorpresa in un mercoledì di fine luglio. “Togli quel ‘forse’ o avrai una flotta di gente sotto casa che cercherà di ucciderti”, ha scritto un fan del programma.to anche un altro utente di X: “Oh! Non scherziamo! Fai le vacanze, divertiti, ma a settembre devi essere carico a molla! C’è da combattere!”. Ma ci sono anche gli “anti-”: “Volesse il cielo che a settembre il Sole 24 ore faccia una bella disinfestazione!”, ha scritto un certo Claudio. “Sarebbe bello se non riapriste mai più. Siete l’apice dell’imbarbarimento e della volgarità. Pagata e pilotata”, ha scritto un altro.