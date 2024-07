La volgarità infantile mi piace Quando Christian De Sica scivola nel becero mi fa impazzire Lui non i suoi film E se qualcuno entrasse nella chat di lavoro troverebbe cose abominevoli | parla Lundini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Valeriosi è raccontato a Repubblica in un’intervista che definiremmo “alla”. Intanto, la certezza che il conduttore e attore non sia come Jovanotti, ovvero uno che fa i programmi per RaiPlay “buttandosi in Bolivia tra giungle e folle”: “Però mica ci va a vivere poi, tra giungle e folle. Resta il fatto che per andare in Bolivia occorre tanta voglia di andare in Bolivia, e io questa fascinazione per i luoghi poco urbanizzati non ce l’ho. Già il mare è sofferenza”. Sianche del nuovodiche, parole sue, !sarà un fatto di sanguee di provincia”. Poi accadrà una cosa magica” e farà ridere, “o così dovrebbe essere: non sono ancora arrivato a scrivere una cosa che non mi diverte pensando che possa funzionare per il pubblico. Significherebbe ammettere che i miei gusti e quelli di chi mi segue si sono scollati”.