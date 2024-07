La Stazione di posta? Un progetto da rifare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Forza Italia ha aderito alla prodi raccolta firme avanzata da Fratelli d’Italia per fermare ildelladied avviare il confronto con i cittadini, "mai attuato dall’amministrazione Accorsi, per la realizzazione della ’di’ nel vecchio stabile, ora in disuso, attiguo alla bocciofila di Cento". I relatori della conferenza stampa dello scorso giugno sono stati Francesca Caldarone ed Alessandro Guaraldi per la rappresentanza comunale e Marta Evangelisti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia. "Il direttivo comunale di Forza Italia esprime molte perplessità, prima fra tutte a livello comunicativo: fin dal 2019 è stato definito "dormitorio" da alcuni esponenti del Pd, per non parlare dell’esborso economico (due milioni di euro) per la rifunzionalizzazione del manufatto che si otterrà con un intervento di demolizione e ricostruzione completa.