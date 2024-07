Kamala Harris descrive il colore del suo abito per includere le persone con disabilità non è una forma di demenza

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il 22 luglio 2024 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vede, seduta a un tavolo con alcune, indossare una giacca blu e parlare in inglese con una mascherina sul volto. Secondo chi ha condiviso il filmato, la vicepresidente degli Stati Uniti avrebbe detto: «Sono. I miei pronomi sono lui/lei. Sono una donna che siede a un tavolo con una giacca blu». Per l’autore del post social, la scena dimostra chesoffrirebbe di «» pur senza essere anziana e per questo motivo si domanda retoricamente «Cosa potrebbe mai andare storto se per assurdo diventasse presidente?». Si tratta di un contenuto ingannevole e fuorviante, presentato senza il contesto necessario alla sua reale comprensione.