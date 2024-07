Joe Biden in fuga e i rossi nel panico tirano in tv | boom dell' informazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE(in tv) Abilmente mascherata dai Dem come scelta di responsabilità, la notiziaa “” di Joedalla ricandidatura alla presidenza degli Stati Uniti, uscita domenica poco primae 20, ha scombussolato le scalette dei principali tg serali. A cominciare dallo Speciale del Tg1 che ha radunato 2,5 milioni di spettatori col 18% di share, quello del Tg2 alle 21 che ha sfiorato il 4%, il Tg3 in seconda serata con oltre 500mila teste e il 6.6% e le ottime prestazioni dei contenitori Stasera Italia su Rete 4 (750mila spettatori, 5.3% di share) e In Onda su La7 (1,2 milioni con l'8.5%). Considerando anche i tg che ne hanno ampiamente parlato, OmnicomMediaGroup calcola circa 25 milioni davanti allo schermo.