Inter il Las Palmas si rinforza prima dell’amichevole con un ex prodigio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’sabato incontrerà il Lasin amichevole a Cesena. Gli spagnoli hanno ufficializzato l’arrivo di un ottimo rinforzo in avanti. COMUNICATO – Il comunicato ufficiale del Lasa tre giorni dall’amichevole contro l’. Annunciato il nuovo acquisto: “Adnan Januzaj si unisce alla squadra gialla in prestito, in seguito a un accordo con il Siviglia FC e il giocatore stesso, fino al 30 giugno 2025. Januzaj ha iniziato la sua carriera professionistica al Manchester United, debuttando nel 2013. Successivamente è stato ceduto in prestito al Borussia Dortmund per la stagione 2015/16 e al Sunderland per la stagione 2016/17. Nel 2017, Adnan Januzaj si è trasferito alla Liga, firmando con la Real Sociedad dove ha totalizzato 132 presenze fino al 2022. Nella stagione 2022/23, il giocatore ha firmato con il Sevilla FC, dove è stato fino ad ora.