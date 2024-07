Il polistrumentista Arjuna Iacci mescola i balcani con il swing

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Terzo appuntamento del viaggio musicale "Giramondo", stasera dalle 19 al Teatro Verdi, in via Mattei in centro a Poviglio, con l’evento dedicato alla Turchia. Si comincia con ilche, alternando fisarmonica e sax, accompagna il dj set di Mark Bee, unendo melodieche folk ea ritmi decisamente più moderni. Un’apericena che abbina la musica a profumi e sapori della terra ponte d’Oriente, con un viaggio nelle magiche atmosfere del locali turchi tra profumo di spezie e the nero fumante. Informazioni: tel. 0522-572000. "Giramondo" si conclude giovedì 29 agosto con un evento dedicato alla Spagna, con dj Mark Bee e la chitarra spagnola di Riccardo Sgavetti.