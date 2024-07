Il Comitato Vele dopo il crollo a Scampia | Resteremo in università fino a quando non avremo risposte concrete

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Non vogliamo andare in scuole o palestre, già veniamo da una condizione di disagio e sappiamo come vanno a finire certe cose.innon. Sono circa 40 anni che denunciamo l'inagibilità delle", dice Omero Benfenati deldi, a Napoli. Ieri neldel ballatoio alla Vela Celeste, la struttura al terzo piano che serve a collegare i vari livelli dell'edificio, un uomo di 28 anni è morto sul colpo, una donna di 35 durante il trasporto in ospedale. Sette i bambini feriti (due in gravi condizioni). "Fatemi salire, prendo le cose del bambino e torno giù". Così una madre della Vela Celeste chiede a un addetto dell'Asl di entrare nell'edificio evacuato.