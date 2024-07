Fano Borrelli per cominciare una nuova storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Domani il Comitato regionale marchigiano della Lnd stilerà l’elenco ufficiale delle società partecipanti al campionato di Eccellenza al quale si è iscritta anche l’Alma Juventus1906. Nel caso in cui venissero riscontrati dei rilievi o delle carenze nella documentazione presentata dalle squadre, il Comitato concederà alcuni giorni per l’eventuale messa in regola. Il passaggio formale di questa procedura è importante perché l’Alma del presidente Salvatore Guida si è iscritta con la particolarità di non avere un impianto di gioco proprio ma chiedendo ospitalità all’Osimana e di non aver saldato le pendenze con alcuni tesserati dell’ultima stagione agonistica.