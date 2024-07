F1 sorpresa Audi | scelto Binotto come team principal

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nell’attesa di debuttare in F1 nel 2026,si sta organizzando sul fronte management e lo fa con una mossa a, ovvero annunciando l’exFerrari Mattiache sarà in carica dal 1° agosto 2024 Cambio al vertice per il progettoin Formula 1: a meno di due anni dal suo annuncio, iltedesco ha deciso di cambiare rotta, sollevando Andreas Seidl dall’incarico di CEO e Oliver Hoffmann da quello di presidente del consiglio di amministrazione. Al loro posto subentrerà Mattia, exdella Ferrari, che assumerà il ruolo di direttore operativo e direttore tecnico a partire dal 1° agosto. Gernot Doellner, CEO di, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di, lodandone l’esperienza di oltre 25 anni in Formula 1.