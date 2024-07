Due bimbi rischiano di annegare | l’eroico salvataggio di due giovanissimi bagnini pontini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Valeria, Francesco e Giovanni, ragazzi tra i 17 ed i 19 anni, hanno dimostrato un coraggio straordinario salvando due bambini che rischiavano di. L’episodio si è verificato lunedì scorso sulla spiaggia di Terracina, intorno alle 19, vicino agli stabilimenti balneari a pochi chilometri da San Felice Circeo. L’incidente Due ragazzini di 10 e 12 anni si sono avventurati in acqua nonostante il mare molto mosso. Le onde alte e la corrente li hanno rapidamente spinti al largo, rendendo impossibile il loro ritorno a riva. IlCome raccontato su Il Messaggero dalla collega Marina Mingarelli, Valeria De Andreis e Francesco Di Sozio, entrambidi 17 anni, hanno notato una donna che urlava disperata chiedendo aiuto. Sebbene non fossero in servizio, si sono immediatamente tuffati in mare per soccorrere i ragazzi.