CUPRA Tavascan Experience | fa tappa anche a Bergamo il viaggio lungo lo stivale targato Cupra

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Undi 11 vetture in 12 tappe, attraverso altrettante città italiane, per scoprire e testare il primo SUV Coupé 100% elettrico di. Un evento itinerante, la, che lunedì 29 luglio arriveràalGaragedi Azzano San Paolo (via Piemonte, 16), dove i partecipanti potranno testare la nuovasulle strade della città, accompagnati da piloti professionisti. Il tourlodella casa automobilistica spagnola, che ha preso il via il 15 luglio a Roma e si concluderà il 2 agosto a Trento, arriverà aper la sua settimalunedì 29 luglio. Il programma del pomeriggio alGaragedi Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia prevede, dalle 17 alle 23, test drive, intrattenimento musicale con Dj set e aperitivo con catering a cura di Tallarini.