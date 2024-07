Crediti deteriorati Mps filoni riuniti L’udienza decisiva il 20 gennaio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tra le date elencate dal giudice di Milano Fiammetta Modica delle prossime udienze preliminari del filone Mps quater suie le rettifiche nei bilanci della banca, c’è una sola da cerchiare con il rosso: il 202025. Sarà il giorno in cui ci sarà la riunificazione delle udienze con lo stralcio ’Mps ter’ e gli altri imputati, sempre per i mancati accantonamenti su 11 miliardi e mezzo di euro dinei bilanci dal 2012 al 2017 del Monte dei Paschi. Le accuse sono uguali per tutti, falso in bilancio e false comunicazioni sociali. Ma le posizioni degli ex vertici di Rocca Salimbeni e dei dirigenti preposti alla redazione dei bilanci, sono nettamente diverse. Per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ad esempio, parte delle contestazioni riguardo ai bilanci 2012-2014 sono cadute in prescrizione.