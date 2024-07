Castel di Sangro attesi i nazionali

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Adiil Napoli da domani ricomincerà la preparazione estiva. Tra le montagne dell’Abruzzo Antonio Conte rivedrà i. Grande attesa per Kvicha Kvaratskhelia dopo le dichiarazioni dell’agente e del papà che volevano il talento georgiano lontano da Napoli. Tornerà in gruppo anche Giovanni Di Lorenzo. Mario Giuffredi, suo procuratore, era già apparso qualche giorno fa in conferenza. L’agente aveva voluto dare spiegazioni sulla vicenda del suo assistito che avrebbe voluto lasciare Napoli. Solo l’arrivo e le parole di Conte avrebbero convinto il capitano del Napoli a rimanere in azzurro. Nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa del terzino azzurro. Anche Di Lorenzo vorrà chiarire i fatti che sarebbero stati dietro la decisione di lasciare la maglia azzurra.