Cani baywatch in mare Ecco le simulazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’apprendimento ha visto protagonisti alcuni giovani seguiti dai Servizi sociali, presso la spiaggia del Lido del Carabiniere sul lungodi San Benedetto. Grazie alla collaborazione tra il Rotary Club di Ascoli e il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, dueaddestrati dalla Scuola ItalianaSalvataggio (Sics) hanno effettuato una dimostrazione di salvataggio in acqua. La simulazione di recupero in acqua ha attirato l’attenzione di molti presenti, commossi dalla generosità delle azioni deie dei loro istruttori. Questa dimostrazione è solo l’inizio di un programma più ampio: il Comune di San Benedetto ha infatti stretto un accordo con la Sics per garantire pattugliamenti costanti deilungo la spiaggia durante l’estate.