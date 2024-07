Calciomercato Modena risoluzione del contratto con Gargiulo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilcalcio e il calciatore Mariohanno rescisso il. La notizia, nell’aria già da qualche ora, è stata ufficializzata dal club attraverso un comunicato sul sito. “Le strade professionali delF.C. e di Mariosi separano, essendo stato raggiunto l’accordo per la, anticipata e consensuale, delche sarebbe scaduto il 30 giugno 2025”. “Il presidente Carlo Rivetti e tutto ilF.C. augurano a Marioil più sincero in bocca al lupo per il futuro”.