Calciomercato Fiorentina Casadei si avvicina

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una trattativa diinteressante per la nuovadi Raffaele Palladino. Un nuovo corso sportivo che tenterà di rincorrere un’importante linea guida: il colore verde speranza al centro del progetto in virtù dell’arrivo di diversi calciatori giovani intervallati, magari, da professionisti più esperti in grado di portare sostanza nei momenti complessi delle partite e della stagione più in generale. Non c’è soltanto Andrea Colpani nel mirino del club toscano: il trequartista attualmente al Monza, tanto caro al nuovo tecnico dei gigliati, si è sensibilmenteto alla causa viola e non dovrebbe essere l’unico calciatore in procinto di arrivare all’ombra di Palazzo Vecchio.