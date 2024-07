Assalto con il muletto al Brico Io Due malviventi in fuga tra i campi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Chiara Marinelli Avevano pianificato unalIo, a caccia del contenuto della cassaforte. Con unsi preparavano a sfondare il muro del punto vendita nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, ma l’arrivo dei carabinieri ha mandato all’aria i piani dei, costretti a scappare a piedi tra le campagne, dopo un breve inseguimento. Sono in corso le indagini per identificare i due che sono stati sorpresi in azione e l’eventuale complice che li aspettava. Il tentato colpo è avvenuto l’altra notte e nel mirino è finito ilIo in via Silvio Pellico. Erano circa le 2.