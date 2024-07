Aggiungere contatti preferiti su Android e su iPhone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sul telefono possiamo salvare centinaia di numeri in rubrica, rendendo difficile recuperare subito i numeri più utilizzati o i numeri delle persone a cui teniamo particolarmente. Per fortuna sue supossiamo salvare dei, che risulteranno subito visibili nella parte alta della rubrica o visualizzabili in un menu apposito dell'app dedicata alla rubrica. Nella guida che segue vi mostreremo comeo rimuoveresul telefono, indipendentemente dal sistema operativo adoperato (avremo sia i passaggi per i telefonisia per gli).