Agcom sanziona la Rai per le scarpe di John Travolta a Sanremo | multa salatissima

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Galeotte furono le, oltre al famigerato ballo del Qua Qua. La Rai è stata colpita da unadi 206mila euro per pubblicità occulta, come riportato dal Sole 24 Ore. La sanzione, imposta dall’, riguarda una violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la 74ª edizione del Festival di. Il caso specifico che ha portato alla sanzione coinvolgee un noto marchio di. Durante l’esibizione dell’attore, che si è svolta insieme al conduttore Amadeus, è stata infatti rilevata una promozione occulta del marchio. Secondo l’, la violazione è stata considerata particolarmente grave. L’Autorità ha sottolineato la gravità dell’episodio, evidenziando che l’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience.