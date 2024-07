Aereo della Saurya Airlines precipita al decollo | 18 corpi tra cui quello di uno straniero

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tragedia nei cieli del Nepal. Undi linea, con a bordo 19 persone, si è schiantato ala Kathmandu, uccidendo 18 persone e lasciando un solo sopravvissuto, il pilota, che è stato tratto in salvo. L’trasportava due membri dell’equipaggio e 17 membri dello staffcompagnia aerea nepalese per un volo di prova. Lo ha spiegato il portavocepolizia nepalese Dan Bahadur Karki. “Il pilota è stato salvato ed è in ospedale”, ha aggiunto. In totale sono stati trovati “18, tra cuidi uno”, ha dichiarato il portavoce, precisando che saranno sottoposti ad autopsia. Gyanendra Bhul dell’Autorità per l’aviazione civile del Nepal ha detto che il volo è stato effettuato per motivi tecnici o di manutenzione, senza fornire ulteriori dettagli.