Vigile di Sanremo reintegrato e risarcito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Alberto Muraglia, exurbano di, è diventato celebre per essere stato fotografato mentre timbrava il cartellino di lavoro in mutande. Questo episodio, risalente al 2015, lo ha catapultato al centro di un’indagine sull’assenteismo dei dipendenti pubblici, denominata operazione “Stachanov” dalla Guardia di Finanza. Alberto Muraglia era stato accusato di truffa ai danni dello Stato e licenziato dal suo incarico diurbano di. L’immagine delche timbrava senza pantaloni era stata utilizzata come simbolo dei cosiddetti “furbetti del cartellino“. Secondo l’accusa, Muraglia avrebbe timbrato per poi tornare a casa a dormire, invece di prendere servizio.: la lunga vicenda giudiziaria volge al termine, foto Ansa – VelvetMagUn episodio che ha diviso l’opinione pubblica, soprattutto essendo balzato subito agli onori della cronaca.