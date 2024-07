Venezia 2024 | commentiamo il programma in live streaming su Twitch alle 10 | 30

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024) Seguiamo insieme l'annuncio delufficiale dell'81esima edizione della Mostra del Cinema Nella giornata di oggi verrà annunciato nel corso di una conferenza stampa ilufficiale della 81esima Mostra d'Arte Internazionale Cinematografica di, che seguiremo in direttasul nostro canalea partire d10:30. La tradizionale conferenza stampa sarà trasmessa in direttasu RaiPlay e su altri canali della Biennale, come il profilo ufficiale YouTube. Tra i titoli attesi The Room Next Door, primo lungometraggio in lingua inglese diretto da Pedro Almodovar, con Julianne Moore e Tilda Swinton; Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig; Maria con Angelina Jolie diretto da Pablo Larrain. La kermesse andrà in