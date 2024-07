Un hub per ‘RigeneRare’ le materie prime critiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Una volta c’erano le miniere d’oro e di diamanti. Ora, al posto del metallo giallo, si cercano lenecessarie per costruire i chip e i microcomponenti che troviamo nei nostri telefonini, che fanno girare le pale eoliche, che alimentano i motori delle auto elettriche: dal litio alla fluorite, dal fedspato alle terre rare. Sono le, il cui fabbisogno è previsto crescere entro il 2040 tra le 5 e le 11 volte in funzione del grado di specializzazione produttiva, ed una loro fornitura sicura e stabile è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 della transizione energetica.per le quali l’Europa e l’Italia sono, per ora, completamente dipendenti dall’estero. Di qui l’idea di creare un vero e proprio hub per il recupero die metalli preziosi in Italia.