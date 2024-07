UeD passo importante per Daniele Paudice e Gaia | Distrutti e felici

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 23 luglio 2024) La storia d'amore traGigli procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne. I due hanno concluso la loro esperienza nel programma in occasione dell'ultima puntata e, da quel momento in poi, hanno sempre cercato di trovare il modo per incontrarsi e per trascorrere del tempo insieme considerando la distanza geografica che li separa. I due hanno sempre raccontato ai loro fan di avere in cantiere dei progetti importanti che riguardano il loro futuro di coppia. Ebbene, a quanto pare, in queste ore è arrivata una notizia che ha reso moltoi loro seguaci. I due, infatti, hanno annunciato di aver preso una decisione molto, ovvero, andranno a convivere, ma non è tutto.