Trump al contrattacco Vuole demolire Kamala Ma anche lui nel 2011 la finanziò in California

(Di martedì 23 luglio 2024)Harris? Davvero sarà lei la sua avversaria democratica, chiedono a Donald. Magari, risponde sorridendo. "Contro di lei sarà più facile vincere". E indica gli indici di gradimento, anzi di sgradimento. Sino a sabato mattina, vale a dire sino a poche ore dall’annuncio del suicidio politico di Joe Biden, la vicepresidente piaceva al 37 per cento dell’elettorato contro il 38 del suo boss. DEMONIZZAZIONE Ma una cosa sono gli indici di gradimento, un’altra le intenzioni di voto. Nelle intenzioni di voto il distacco fra il favorito candidato repubblicano e l’aspirante alla nomination democratica è ridotto. Contropesa la demonizzazione che dal 2016, da quando scese in politica, ne hanno fatto i media più influenti, dal New York Times al Washington Post, al Boston Globe, al Los Angeles Times, eccetera, tutti filodemocratici.