Totti De Rossi la follia di questo tifoso della Roma | che cosa state vedendo | Foto

(Di martedì 23 luglio 2024) Incredibile ma vero, e non è l'unico caso nel mondo di un genitore che chiama suo figlio col nome di un calciatore. In Indonesia, un padre ha chiamato suo figlio ‘De', in onore di due leggende. La notizia è stata riportata dallo youtuber Ajay Ravi Menon, che ha pubblicato sui social anche il documento (e il viso) dibambino, ignaro del motivo per il quale ha ricevutonome. A molti sarà tornato in mente quello spezzone di Boris, favolosa serie tv italiana, in cui uno dei protagonisti, Augusto Biascica interpretato da Paolo Calabresi, annunciava che avrebbe chiamato il proprio figlio "FrancescoBiascica" e poi lo presentava al regista René Ferretti (Francesco Pannofino) in Boris Il Film.