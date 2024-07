Talento in fuga Hlieb pugile ucraino accolto dall’Edera | salirà sul ring in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Ci sarà un debutto emozionante e molto particolare domani sera suleretto inSaffi, in occasione dei ’Mercoledì del Cuore’. In una riunione di boxe promossa dall’amministrazione comunale combatterà lo juniorKoroshevski (15 anni a ottobre), nazionale, costretto a lasciare il suo Paese come tanti altri suoi coetanei. L’invasione russa ha cancellato molte realtà sportive in Ucraina e azzerato il pugilato. Nel giro di pochi mesi, davanti alle tragedie della guerra, tanti giovani hanno visto crollare anche i sogni di una carriera sportiva importante e sono stati costretti a sopprimere ogni aspirazione olimpica. Il giovane ‘Jedi’continua però a lottare a distanza, idealmente, contro i ’Sith’ russi: non ha nessuna intenzione di mollare e la ’forza’ è con lui.