Sequestro ad Amazon Legacoop Lombardia | La logistica è il caos il protocollo firmato a Milano spartiacque per i diritti

(Di martedì 23 luglio 2024) “Serve una filiera trasparente e improntata al lavoro di qualità”. Così Attilio Dadda, Presidente die Alleanza della Cooperazione lombarda, in merito alda 121 milioni di euro adTransport Italia. “Ilqualche giorno fa in prefettura a– continua Dadda – è un veronel settore dellae per la tutela deidei lavoratori e delle lavoratrici”. “Oggi laè ildel cottimo tecnologico con zone d’ombra che ricadono nello sfruttamento. Noi come movimento cooperativo abbiamo tutto l’interesse e la volontà di allontanare le false imprese dal sistema della. Il sistema illecito ha sempre dei beneficiari (i committenti) e delle false imprese che fanno il lavoro sporco di evasione e di elusione. Entrambi vanno perseguiti”, ha aggiunto.