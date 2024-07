Scocca l’ora degli arcieri Venerdì si assegna il palio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Una settimana ricca di appuntamenti, quella appena cominciata, per il mondo quintanaro. Il clou è previsto per, in concomitanza con il giorno di Sant’Anna che, tradizionalmente, apre i festeggiamenti per il patrono Sant’Emidio. Alle 11, dunque, in pinacoteca, verrà presentato ilper la Quintana di agosto, realizzato dall’artista ascolano Gaetano Carboni. Il pittore, illustratore e incisore, scomparso nel 2015, realizzò il drappo prima di morire con il desiderio che venisseto al sestiere vincitore della Quintana di agosto 2024. È stato esaudito. Eseguì il drappo nel 2014, contestualmente a quello per il sessantennale. Voleva essere la sua eredità per la Quintana. Del resto, Carboni è stato il pittore dei palii dei decennali: Sono sue le opere del 1974, 1984, 1994, 2004 e del 2014. Ora, ovviamente, anche il drappo del 2024.