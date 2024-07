Rifatta e con i capelli crespi | la risposta a tono di Licia Colò alle critiche social è da applausi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) “Ciò che continuo a non capire è perché alcune persone si senin diritto di giudicare il mio aspetto fisico solo perché donna. Ribadisco donna, perché dubito che qualcuno abbia mai scritto a un uomo come tagliarsi io ‘sistemarsi’”. Inizia così un lungo sfogo cheha postato suinelle scorse ore. La conduttrice ha condiviso lo screenshot di un messaggio inviatole da una follower che la invitava a rivedere la sua acconciatura e la interrogava sul perché si fosse – a suo dire –il viso: “A volte mi sembra di vedere Ivana Spagna” ha osservato la seguace. I consigli (non richiesti) della follower sono diventati l’occasione perper una riflessione su come le donne siano costantemente soggette aper il proprio aspetto, cosa che invece non interessa – almeno nella stessa misura – i colleghi uomini.