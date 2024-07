Naufragio di Cutro indagate sei persone

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024)diseiappartenenti a Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Morirono in 98, 35 erano bambini Si è conclusa con 6 indagati l’inchiesta suldi, avvenuto il 26 febbraio 2023, nel quale morirono 98 migranti, tra cui 35 bambini. Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo plurimo,colposo e omissione di soccorso. Gli indagati appartengono alla Guardia di Finanza e alla Guardia Costiera. Secondo la ricostruzione della Procura di Crotone, avrebbero omesso di prestare soccorso all’imbarcazione in difficoltà, pur essendo stati a conoscenza della sua posizione. L’imbarcazione, un veliero carico di circa 200 migranti, era partita dalla Turchia e si trovava a poche miglia dalla costa calabrese quando si è spezzata in due.