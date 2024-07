Napoli Walid Cheddira…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Come sarà il prossimo attacco del? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino, in particolare dedicate aCheddira. “Antonio Conte ha apprezzato. Molto. Convocato da Conte per la prima parte del ritiro in Trentino, l’attaccante marocchino (nella foto) si è messo in mostra subito. A segno nella ripresa contro l’Anaune, il bis nel primo tempo contro il Mantova. Ma non solo. Perché è vero che i gol sono il pane quotidiano di un attaccante, ma con Conte serve anche tanto altro”. Riuscirà a conquistare un posto nelche verrà? “E Cheddira ha dimostrato di avere qualità tali da poter conquistare un posto nelche verrà. Corre, lavora per la squadra, si muove in verticale e apre spazi per i compagni che arrivano da dietro: eccolo il mix di caratteristiche buone per un attaccante che deve inserirsi negli automatismi voluti dall’allenatore.